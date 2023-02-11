Mobiltelefon: китайские смартфоны OnePlus стали блокировать в России

Купленные в Китае смартфоны OnePlus 11 блокируются за пределами КНР. Об этом заявил главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров.

Фото: OnePlus OnePlus

«Oppo решила убить бренд OnePlus целиком и полностью. Смартфоны, купленные в Китае и включенные за пределами Китая (Европа, США, Россия) — лишаются функции звонков», — говорится в сообщении Макарова.

OnePlus является дочерним брендом Oppo, поэтому сразу после обнаружения первых сообщений о блокировках сетевых функций этих смартфонов он обратился в российское представительство Oppo. Однако там Макарову заявили, что OnePlus официально не представлен на российском рынке и порекомендовали обращаться по месту приобретения устройства — в Китай.

Вскоре выяснилось, что региональная блокировка активируется только при использовании SIM-карт Индии, Италии, России или Бразилии в китайских моделях OnePlus. Причем, как полагают эксперты, проблема касается не только смартфонов OnePlus, но также Oppo и Realme, входящих в холдинг BBK. Однако эта информация пока не была подтверждена российскими представительствами.

Предполагается, что в качестве решения может послужить перепрошивка устройств с китайских прошивок на глобальную. Например, смартфоны OnePlus для китайского рынка поставляются с прошивкой ColorOS, а модели для международного рынка работают на OxygenOS.