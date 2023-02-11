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25 минут назад

Крупнейшие компании Китая создадут свой аналог нейросети ChatGPT

Газета.Ruиещё 1

Крупнейшие технологические компании Китая, включая владельца AliExpress, планируют создать собственные аналоги нейросети ChatGPT. Об этом пишет портал Nikkei Asia Review.

Крупнейшие компании Китая создадут свой аналог нейросети ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что компании Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Baidu, NetEase и JD.com обнародовали планы о тестировании собственных продуктов в области нейросетей.

В Baidu сообщили, что планируют создание бота в стиле ChatGPT. В Alibaba отметили, что также проводят внутреннее тестирование бота, не раскрывая подробности. В Tencent заявили, что ведут исследования в области контента, генерируемого искусственным интеллектом. В JD.com рассказали, что планируют интегрировать часть технологий нейросетей в свои сервисы. NetEase экспериментирует с подобным контентом в образовательных целях.

Ранее ученые из AnsibleHealth продемонстрировали, что бот ChatGPT способен получить минимальные проходные баллы за экзамен USMLE для получения медицинской лицензии в США.

CNBC сообщало, что сотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс нейросети Bard. «Газета.Ru» также рассказывала, что Microsoft представила поисковик и браузер со встроенным чат-ботом ChatGPT.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс положительно оценил появление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. В интервью немецкой газете Handelsblatt он заверил, что подобная технология «изменит наш мир к лучшему».

Наука и техника,Билл Гейтс,Baidu,Alibaba,Google,Microsoft,
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