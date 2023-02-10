Ученые сняли необычное извержение плазмы на Солнце

Астрономы сняли необычное извержение плазмы на поверхности Солнца — ее нити оторвались от светила и образовали необычный вихрь. Об этом сообщает ScienceAlert.

По данным журнала, поток извергаемой плазмы оказался в десять раз больше Земли. Это пятно на Солнце получило маркировку AR213. Его диаметр составил 100 тысяч километров. В том же регионе зафиксировали серию солнечных вспышек и выбросов массы.

«Поговорим о Полярном вихре! Материал из северного протуберанца только что отделился от основной нити накала и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей Звезды. Значение для понимания динамики солнечной атмосферы выше 55°C здесь невозможно переоценить!» — прокомментировала произошедшее специалист по космического погоде, доктор Тамита Сков.