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36 минут назад

Ученые сняли необычное извержение плазмы на Солнце

Елена Прошина

Астрономы сняли необычное извержение плазмы на поверхности Солнца — ее нити оторвались от светила и образовали необычный вихрь. Об этом сообщает ScienceAlert.

По данным журнала, поток извергаемой плазмы оказался в десять раз больше Земли. Это пятно на Солнце получило маркировку AR213. Его диаметр составил 100 тысяч километров. В том же регионе зафиксировали серию солнечных вспышек и выбросов массы.

«Поговорим о Полярном вихре! Материал из северного протуберанца только что отделился от основной нити накала и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей Звезды. Значение для понимания динамики солнечной атмосферы выше 55°C здесь невозможно переоценить!» — прокомментировала произошедшее специалист по космического погоде, доктор Тамита Сков.

Астрофизик Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США отметил, что увидел такой вихрь впервые. При этом, по его словам, беспокоится о нем не стоит, поскольку на данный момент Солнце наращивает свою активность и подобные циклы активности являются нормальными. Кроме того они обычно совпадают с флуктуациями магнитного поля звезды.

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