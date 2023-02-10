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Ещё одну птицу признали очень умной. На уровне шимпанзе

Какаду Гоффина были добавлены в список птиц, которые способны использовать инструменты. Это говорит об их высоком интеллекте, примерно на уровне шимпанзе.

Еще одну птицу признали очень умной. На уровне шимпанзе
© Thomas Suchanek

Предыдущее исследование на какаду показало, что они могут использовать до трёх различных инструментов для извлечения семян из определённого плода. Теперь же учёные доказали, что, как и шимпанзе, птицы не только используют наборы инструментов, но и знают, что используют именно наборы. То есть они понимают, в каких ситуациях стоит применять различные приспособления.

Исследователи дали какаду коробку с кешью с прозрачной перегородкой. Чтобы добраться до орехов, птицы должны были пробить мембрану, а затем «выловить» кешью. Им дали короткую заострённую палку для протыкания отверстий и вертикально разрезанную пополам пластиковую соломинку для доставания ореха. Какаду по очереди использовали оба инструмента и в конечном итоге получали кешью.

Затем каждой птице показали коробки двух разных типов: с мембраной и без. Какаду дали те же два инструмента. Однако теперь в некоторых случаях заострённая палка была просто не нужна. Все какаду справились с испытанием за очень короткий период времени и смогли распознать, когда одного инструмента было достаточно. На этапе выбора птицы вели себя интересно.

«Выбирая, какой инструмент использовать первым, они брали один, отпускали его, затем брали другой, отпускали, возвращались к первому и так далее», — рассказали учёные.

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