Гейтс заявил, что ChatGPT изменит мир

ChatGPT, чат-бот, который дает похожие на человеческие ответы на запросы пользователей, изменит мир в масштабах, аналогичных изобретению интернета. Такое заявление в интервью Handelsblatt сделал сооснователь Microsoft Билл Гейтс, передает «Прайм».
«До сих пор искусственный интеллект мог читать и писать, но не мог понимать содержание. Такие новые программы, как ChatGPT, повысят эффективность многих офисных сотрудников, помогая им составлять накладные или письма. Это изменит наш мир», — сказал он.
ChatGRT является бесплатным чат-ботом, разработанным американской компанией OpenAl и использующим искусственный интеллект для генерации ответов на вопросы и требования, похожих на человеческие. В основе технологии лежат нейронные сети, которые имитируют базовую архитектуру мозга с целью обработки информации и обучения.
Стоит отметить, что Microsoft инвестировал в чат-бот не менее одного миллиарда долларов.