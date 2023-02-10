В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
18 минут назад

Армани разработал дизайн 71-метровой яхты

Никита Бородкин

Дизайнер Джорджио Армани совместно с компанией The Italian Sea Group представил 71-метровую моторную яхту Admiral, которую достроят в Италии в 2024 году. Как сообщает WWD, у эксклюзивного судна уже есть покупатель.

Армани разработал дизайн 71-метровой яхты
Фото: 123rf.com123rf.com

Разработка проекта началась в 2020 году и к настоящему моменту завершена постройка корпуса яхты. Сам Армани признался, что сотрудничество позволило расширить его представление о мебели и декоре «до морского мира», в котором эстетика и функциональность объединяются в «естественном и элегантном стиле».

Admiral дизайнер описал как «очень стимулирующий проект». Интерьер судна будет отличаться различными геометрическими формами в сдержанной, но изысканной цветовой гамме.

Для самого Армани это первый опыт разработки подобного проекта, хоть ранее он и занимался отделкой и дизайном двух личных яхт.

Наука и техника,Джорджио Армани,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители