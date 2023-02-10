Армани разработал дизайн 71-метровой яхты

Дизайнер Джорджио Армани совместно с компанией The Italian Sea Group представил 71-метровую моторную яхту Admiral, которую достроят в Италии в 2024 году. Как сообщает WWD, у эксклюзивного судна уже есть покупатель.
Разработка проекта началась в 2020 году и к настоящему моменту завершена постройка корпуса яхты. Сам Армани признался, что сотрудничество позволило расширить его представление о мебели и декоре «до морского мира», в котором эстетика и функциональность объединяются в «естественном и элегантном стиле».
Admiral дизайнер описал как «очень стимулирующий проект». Интерьер судна будет отличаться различными геометрическими формами в сдержанной, но изысканной цветовой гамме.
Для самого Армани это первый опыт разработки подобного проекта, хоть ранее он и занимался отделкой и дизайном двух личных яхт.