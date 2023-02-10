Как правильно установить сабвуфер в комнате и добиться максимального эффекта

Сабвуфер — обязательный компонент полноценной аудиосистемы, без которого не получится ощутить мощные басы. Но для того, чтобы извлечь из него максимум пользы, нужно правильно разместить его в комнате. Портал reviewgeek.com рассказал, как это сделать.

Фото: Yamaha Yamaha

Каждая комната индивидуальна

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Если вы не живете в помещении, где стены подбиты ватой, то строение комнаты серьезно влияет на качество звука колонок. Звуковые волны отражаются от стен, что приводит к возникновению стоячих волн (резонирующих сигналов, которые звучат громко) и отмены фаз (потере аудиоинформации). Звук также поглощается мебелью, ковровым покрытием, занавесками и другими мягкими поверхностями. Он способен потревожить объекты в вашем доме, такие как окна и легкую мебель.

Отражение, поглощение и резонанс звука необходимо учитывать при выборе места для установки колонок. Это вдвойне актуально для сабвуферов, т.к. басовые частоты в каком-то смысле можно назвать всенаправленными. Из-за того, что он распространяет вибрации повсюду, идеальное расположение сабвуфера разнится от помещения к помещению: какого-то универсального варианта, к сожалению, нет. Более того, вам гарантированно придется пойти на те или иные компромиссы. Сабвуфер может звучать просто отлично, если оставить его прямо посреди гостиной, но люди будут об него спотыкаться. Длина кабеля тоже диктует свои условия.

Протестируйте сабвуфер в разных точках комнаты

Подыскать оптимальное расположение сабвуфера проще всего методом проб и ошибок. Подключите устройство к саундбару или ресиверу, положите его, вернитесь на свое обычное место и немного послушайте звук. После этого передвиньте источник звука на другое место. На всякий случай проверьте, что функции коррекции звука на проигрывателе отключены. Обычно сабвуферы размещаются либо прямо рядом со слушателем, либо напротив него — попробуйте эти варианты первыми.

Для экспериментов отлично подойдет поп-музыка, записанная в последние 30 лет: постарайтесь проверить сабвуфер на разных треках, поскольку звучание некоторых басовых нот может различаться. Устройтесь поудобнее и попробуйте расслышать странности в музыке — например, слишком громкие или размытые звуки. Если вы уловили нечто подобное, не торопитесь. Закрепите в памяти непонравившийся момент и немного передвиньте сабвуфер: расположение подальше от стены может снизить стоячие волны и резонанс.

Когда вы найдете подходящее место, отметьте его на полу малярным скотчем, чтобы не забыть, и переходите к другим точкам. Таким образом, в конце концов вы постепенно сузите круг возможных вариантов. Разместив сабвуфер в желаемой точке, немного поправьте его расположение: поверните устройство, наклоните его диагонально — послушайте, как это влияет на звук.

Еще один эффективный метод — т.н. subwoofer crawl. Вместо того, чтобы передвигать сабвуфер, поставьте его на то место, где вы обычно слушаете музыку, и передвигайтесь по комнате сами. Да, это, пожалуй, не так удобно, но за практичность этого способа ручаются многие аудиофилы.

Где не рекомендуется ставить сабвуфер