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25 минут назад

Маск спрогнозировал появление людей на Марсе в течение 10 лет

ТАСС

Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет, считает основатель компании SpaceX Илон Маск.

Маск спрогнозировал появление людей на Марсе в течение 10 лет
Фото: ТАССТАСС

"Стоит признать, что я оптимист <...>, но полагаю, что через 5 лет это [высадка людей на Марсе] возможно, а через 10 лет - весьма вероятно", - написал он в четверг в Twitter.

SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship, который предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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