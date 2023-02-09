Обнаружены неожиданные свидетельства водного прошлого Марса

Рифленая текстура горных пород, обнаруженная Curiosity, указывает на то, что в районе горы Шарп на древнем Марсе существовали озера.

Когда марсоход Curiosity прошлой осенью прибыл к сульфатсодержащей области, ученые решили, что это последнее свидетельство того, что озера когда-то покрывали этот регион Марса. Это связано с тем, что слои горных пород сформировались в более сухих условиях, чем породы в регионах, исследованных ранее. Считается, что сульфаты в этом районе остались, когда вода высыхала до тонкой струйки.

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Команда Curiosity была удивлена, обнаружив самые четкие свидетельства древней водной ряби, которая образовалась в озерах. Миллиарды лет назад волны на поверхности неглубокого озера всколыхнули отложения на дне, со временем создав волнистые текстуры, оставшиеся на породе.

С 2014 года марсоход поднимается к подножию горы Шарп. Её высота составляет 5 километров. Гора когда-то была пронизана озерами и ручьями, которые обеспечили бы богатую среду для микробной жизни, если бы таковая существовала на Марсе.

Гора Шарп состоит из слоев. Самый старый находится у подножия горы, а самый молодой - на вершине. По мере подъема марсоход продвигается по марсианской временной шкале, позволяя ученым изучить, как Марс эволюционировал от планеты с более теплым климатом и обилием воды, до ледяной пустыни. Поднявшись почти на полкилометра над основанием горы, Curiosity обнаружил, что эти волнистые текстуры сохранились в так называемой «маркерной полосе» — тонком слое темной породы, который выделяется на фоне остальной части горы Шарп. Этот слой породы настолько тверд, что Curiosity не смог извлечь из него образец, несмотря на несколько попыток.

Еще один ключ к истории древней воды на Марсе находится в долине Гедиз Валлис. Проходящий через нее канал, который начинается выше на горе Шарп, был размыт небольшой рекой. Ученые подозревают, что здесь также проходили мокрые оползни, из-за которых на дно долины посыпались валуны и обломки.

Поскольку образовавшаяся куча валунов находится поверх других слоев в долине, очевидно, что это один из самых молодых объектов на горе Шарп. Curiosity дважды видел эти обломки на хребте Гедиз Валлис в прошлом году, но смог рассмотреть их только издалека. Команда марсохода надеется, что сможет увидеть эти валуны позже в этом году.