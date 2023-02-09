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32 минуты назад

Илон Маск удивился снятому на Samsung снимку Луны

Газета.Ru

ТТехноблогер Маркес Браунли, известный также как MKBHD, сравнил iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra при съемке Луны и удивил этим соцсети. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.

«Я не знаю, кому нужно делать 100-кратное фото Луны, но очевидно, что Galaxy S23 Ultra — это смартфон для вас», — заявил Браунли.

В коротком видеоролике блогер сравнил фотографии Луны, снятые на iPhone 14 Pro Max и Galaxy S23 Ultra. В комментариях отметились пользователи и даже Илон Маск, который оценил качество приближения в корейском флагмане словом «Вау».

Пользователи социальных сетей и владельцы iPhone удивились, насколько детализированной и качественной получась фотография с Samsung. Часть из них даже расстроились и согласились с тем, что iPhone хороший смартфон, который уступает конкурентам в качестве съемки и функциональности камеры.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,
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