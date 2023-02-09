В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
15 минут назад

Названа новая причина землетрясений в Турции

News.ru

Причиной масштабных землетрясений в Турции могут являться испытания ядерного оружия в атмосфере и под землей, сообщил MK.RU главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. По его словам, существуют определенные триггеры, вызывающие землетрясения. Такие триггеры могут быть связаны также с новолунием и полнолунием. Ученый отметил, что природная катастрофа в Турции произошла в новолуние.

Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение, — отметил Пулинец.

Путинец допускает, что недавние землетрясения могут стать триггером для городов в радиусе двух тысяч километров. В зону действия попадают Азербайджан, Туркмения и Аравийский полуостров.

Потому что радиус его зависит от магнитуды. Это порядка 2000 км. Вот в этом радиусе возможны какие-то явления. Могут быть стимулированные землетрясения, — сказал эксперт.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, погиб 12 391 человек. По сведениям СМИ, число пострадавших достигло 63 тысяч.

В Индонезии произошло землетрясение

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Наука и техника,Видео,землетрясение,Реджеп Эрдоган,РАН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители