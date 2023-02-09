У флагманов Pixel 7 Pro начали отваливаться кнопки регулировки громкости

Редактор портала Android Central Николас Сьютрич рассказал, что качелька регулировки громкости в его флагманском смартфоне Google Pixel 7 Pro отвалилась «сама по себе». Выяснилось, что на эту проблему жалуются и другие владельцы устройства.

Фото: Nicholas Sutrich/Android Central Nicholas Sutrich/Android Central

Как отмечает Сьютрич, он носил свой смартфон без чехла, но при этом никогда его не ронял и всегда относился к нему бережно. Причем пользовался он им редко, так как это был «запасной смартфон». Несмотря на это, достав Pixel 7 Pro из кармана, он обнаружил, что у него выпала кнопка регулировки громкости.

В Google предложили Сьютричу замену устройства по гарантии и объяснили проблему неправильным обращением с гаджетом. Журналист не стал менять смартфон и самостоятельно вставил кнопку на место, однако после этого обнаружил хрустящий звук при каждом нажатии, чего раньше не было. При этом кнопка после «ремонта» может снова выпасть, и для этого не нужно прикладывать особые усилия.

В сети Сьютрич обнаружил большое количество жалоб по аналогичной проблеме.

«Я пошел на прогулку и вытащил телефон из кармана, чтобы сделать снимок, и я заметил, что кнопка регулировки громкости отсутствует. Я понятия не имею, что именно произошло или где находится кнопка. Телефон у меня лишь в течение трех дней», — говорит один из пострадавших.