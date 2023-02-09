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1 час назад

В WhatsApp появится долгожданная функция

Газета.Ru

В бета-версии WhatsApp на iOS обнаружили функцию перевода голосовых сообщений в текст. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится долгожданная функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что о разработке нововведения стало известно еще в 2021 году, однако позднее работа над этой функцией была прервана по неизвестным причинам.

Теперь же в тестовой версии WhatsApp на iOS под номером 23.3.0.73 была обнаружена соответствующая функция и специальное уведомление, объясняющее причины возникновения ошибок при транскрибировании. Например, невозможно распознать речь или язык транскрипции не соответствует языку системы.

При этом, как отмечает источник, расшифровка аудиосообщений происходит на устройстве, поэтому, никто кроме собеседников, не узнает о содержимом чата.

Функция расшифровки аудиосообщений пока находится в тестовом режиме, о сроках появления нововведения в стабильных версиях WhatsApp для Android, iOS и других платформ не сообщается.

Аналогичная функция существует в мессенджере Telegram, однако она доступна лишь для пользователей платной подписки. Вероятно, в WhatsApp расшифровка будет доступна после выхода для всех пользователей без каких-либо ограничений.

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