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17 минут назад

Стало известно об изменениях во всех Apple Watch 2024 года

Газета.Ru

Apple в 2024 году планирует выпустить часы Watch X, SE и Ultra с увеличенными экранами. Об этом сообщает портал Macrumors со ссылкой на аналитика Дэвида Хси исследовательской компании Omdia.

Стало известно об изменениях во всех Apple Watch 2024 года
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным Хси, часы Apple Watch Series X выйдут в двух размерах с экранами на 1,89 и 2,04 дюйма, что на 5-10% больше, чем у актуальных Apple Watch Series 8. Основное отличие будет касаться перехода от закругленного циферблата к плоскому дисплею. Причем, как утверждает эксперт, название часов с приставкой X еще не подтверждено и может в будущем измениться.

Касаемо Apple Watch SE третьего поколения Хси считает, что устройство получит аналогичные актуальной линейке Series 8 размеры на 41 мм и 45 мм. Он также ожидает, что часы Apple Watch Series 9, которые представят в 2023 году, сохранят те же размеры, что и предшественники. Причем Apple также выпустит и обновленные Watch Ultra, экран которых будет увеличен с 1,99 дюйма до 2,13 дюйма.

Учитывая, что до выхода вышеназванных моделей остается чуть больше полутора года, информация о часах Apple может не подтвердиться.

Наука и техника,Apple,
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