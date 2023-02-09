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24 минуты назад

Небывалый ажиотаж: люди начали массово скачивать Microsoft Edge и Bing после релиза ИИ-обновления

Ferra.ru

В последнюю неделю Microsoft не перестаёт удивлять. Пока Google проводит достаточно спорную презентацию внедрения нового поколения ИИ в свои сервисы, редмондцы уже выпускают то, что можно пощупать.

Люди начали массово скачивать Microsoft Edge и Bing из-за ИИ-функций
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, компания уже добавила новые функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему Bing и браузер Edge. Да, доступны они пока что не всем, но многим

Например, тот же Bing включает в себя интеграцию большой языковой модели от OpenAI, которая предлагает опыт, подобный ChatGPT, но в самой поисковой системе. Это позволяет пользователям общаться с поисковиком как с чат-ботом.

В свою очередь, в свежей версии Edge аналогичные возможности встроены в боковую панель для лёгкого доступа.

По итогу внедрение новых ИИ-функций в продукты Microsoft привело к тому, что пользователи начали массово скачивать их как на iOS, так и на Android. Так, приложение Bing заняло 12 место среди бесплатных приложений для iPhone в американском App Store. Браузер Edge от Microsoft теперь закрывает топ-3 приложений там же.

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