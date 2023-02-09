Люди начали массово скачивать Microsoft Edge и Bing из-за ИИ-функций

В последнюю неделю Microsoft не перестаёт удивлять. Пока Google проводит достаточно спорную презентацию внедрения нового поколения ИИ в свои сервисы, редмондцы уже выпускают то, что можно пощупать.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, компания уже добавила новые функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему Bing и браузер Edge. Да, доступны они пока что не всем, но многим

Например, тот же Bing включает в себя интеграцию большой языковой модели от OpenAI, которая предлагает опыт, подобный ChatGPT, но в самой поисковой системе. Это позволяет пользователям общаться с поисковиком как с чат-ботом.

В свою очередь, в свежей версии Edge аналогичные возможности встроены в боковую панель для лёгкого доступа.