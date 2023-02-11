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21 минуту назад

"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов

Газета.Ruиещё 7

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" доставит на Международную космическую станцию (МКС) боле 2,5 тонн грузов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов
Фото: NASANASA

Согласно данным агентства, стыковка грузового корабля запланирована на 11:47 мск в субботу. "Прогресс МС-22" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Стыковка будет проходить в автоматическом режиме. Процесс будут контролировать специалисты подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российский экипаж МКС.

Сообщается, что до стыковки "Прогресс МС-22" сделает 34 витка вокруг Земли. Он доставит на МКС 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, в том числе ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента станции.

Ранее "Роскосмос" сообщал о первом запуске российской ракеты в 2023 году.

Наука и техника,ЦНИИМАШ,ЦУП,Роскосмос,
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