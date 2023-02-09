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45 минут назад

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз

Елена Прошина

В ближневосточном регионе начались сейсмические изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление предсказавшего землетрясение в Турции эксперта Франка Хугербитса.

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз
Фото: ТАССТАСС

По словам сейсмолога, мощное сейсмическое событие, произошедшее в Турции, вызвало большие изменения в распределении напряжений по всему региону. Как следствие, сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.

«Очевидно, что регион меняется», — указал эксперт.

3 февраля Хугербитс заявил, что «рано или поздно» в южной части Турции на границе с Сирией случится землетрясение магнитудой 7,5. Рано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано колебание земной коры магнитудой 7,7. Власти страны заявили, что оно стало самым сильным с 1939 года.

После этого последовали 30 афтершоков, а в середине дня — новое землетрясение, магнитуда которого составила 7,6. Подземные толчки продолжаются до сих пор. Стихия унесла жизни 9057 человек, еще 53 тысячи получили ранения. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти пострадавших от подземных толчков провинциях ввели чрезвычайное положение сроком три месяца.

Наука и техника,Новости регионов,Землетрясение,Война в Сирии ,
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