Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз

В ближневосточном регионе начались сейсмические изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление предсказавшего землетрясение в Турции эксперта Франка Хугербитса.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам сейсмолога, мощное сейсмическое событие, произошедшее в Турции, вызвало большие изменения в распределении напряжений по всему региону. Как следствие, сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.

«Очевидно, что регион меняется», — указал эксперт.

3 февраля Хугербитс заявил, что «рано или поздно» в южной части Турции на границе с Сирией случится землетрясение магнитудой 7,5. Рано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано колебание земной коры магнитудой 7,7. Власти страны заявили, что оно стало самым сильным с 1939 года.