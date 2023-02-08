Землю предложили затенить с помощью космической пыли

Астрофизики предложили разместить на орбите Земли большие массы пыли для борьбы с глобальным потеплением. Об этом сообщает Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики.

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В последние пару десятилетий ученые пришли к выводу, что климат постепенно становится теплее из-за действий человека. В первую очередь это происходит из-за воздействия углекислого газа, который создает парниковый эффект. В качестве возможного решения проблемы называют уменьшение мощности солнечного излучения, достигающего Земли. В том числе, некоторые специалисты предлагали распылить в атмосфере аэрозоли для создания малой «вулканической зимы».

Теперь астрофизики рассмотрели варианты размещения затеняющих агентов в космосе на орбите. Авторы описывают различные возможные свойства частиц пыли, ее количество и орбиты, которые лучше всего подходят для решения задачи. Ученые обнаружили, что обнаружили, что запуск пыли с Земли точку Лагранжа L1 между Землей и Солнцем создаст эффективный солнцезащитный экран, но потребует чрезмерных затрат денег и усилий. Кроме того, солнечный ветер будет непрерывно сдувать пылинки, и запасы пыли придется возобновлять.

В качестве альтернативы авторы предлагают использовать лунную пыль. Они считают, что она может быть дешевым и эффективным способом затенения Земли. Физики смоделировали выстрел лунной пылью с платформы на поверхности Луны в сторону Солнца. Оказалось, что «врожденные» свойства лунной пыли с поверхности как раз подходят для ее эффективной работы в качестве солнцезащитного экрана. В ходе моделирования пылью выстреливали по разным направлениям, пока не были найдены оптимальные траектории, направленные к L1. С помощью такой технологии поддерживать экран будет гораздо проще и дешевле.