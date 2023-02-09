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19 минут назад

Новый браузер Google Chrome перестал поддерживаться на Windows 7 и 8

Газета.Ruиещё 1

Google выпустила обновленную версию браузера Chrome под номером 110, которая перестала поддерживаться на старых операционных системах Windows. Об этом сообщает The Verge.

Пользователей Windows 7 и 8 оставили без новой версии Google Chrome
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, на компьютерах под управлением Windows 7, 8 и 8.1, а также Windows Server 2012 или Windows Server 2012 R2 не получится запустить Chrome 110. Это первая версия браузера Google, для запуска которой обязательно потребуется Windows 10 или более свежая версия системы. Пользователи смогут по-прежнему использовать ранние версии браузера, однако из-за отсутствия обновлений их компьютеры могут оказаться под угрозой безопасности.

Известно, что обновление Chrome 110 исправляет некоторые проблемы в безопасности и включает несколько новых функций, среди которых возможность использовать биометрическую аутентификацию для автозаполнения паролей.

Microsoft не раскрывает количества пользователей Windows 7. Согласно данным за 2021 год, их количество составляло 100 млн. Причем, как показал недавний опрос Lansweeper, Windows 7 все еще остается популярнее актуальной Windows 11.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft представила поисковик и браузер со встроенной нейросетью.

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