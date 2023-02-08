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1 час назад

Reuters: ЕС может ужесточить правила в отношении TikTok

ТАССиещё 1

Европейский союз может ужесточить правила в отношении социальной сети TikTok, поскольку количество ее активных пользователей превышает порог, установленный Европейским актом о цифровых услугах. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

ЕС может ужесточить правила в отношении TikTok
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, вышеуказанный акт предусматривает более жесткие правила в отношении онлайн-платформ с более чем 45 млн пользователей. Требования к таким компаниям включают в себя обязательства по управлению рисками, внешний и независимый аудит, обмен данными с властями и исследователями, а также введение правил поведения. В случае невыполнения данных требований компаниям грозит штраф в размере до 6% от их оборота.

Отмечается, что онлайн-платформы и поисковые системы должны представить отчет о количестве пользователей Еврокомиссии 17 февраля.

В 2020 году представители TikTok заявили, что аудитория приложения в Европе достигла 100 млн человек.

Наука и техника,Еврокомиссия,ЕС,
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