ЕС может ужесточить правила в отношении TikTok

Европейский союз может ужесточить правила в отношении социальной сети TikTok, поскольку количество ее активных пользователей превышает порог, установленный Европейским актом о цифровых услугах. Об этом в среду сообщило агентство Reuters .

По его данным, вышеуказанный акт предусматривает более жесткие правила в отношении онлайн-платформ с более чем 45 млн пользователей. Требования к таким компаниям включают в себя обязательства по управлению рисками, внешний и независимый аудит, обмен данными с властями и исследователями, а также введение правил поведения. В случае невыполнения данных требований компаниям грозит штраф в размере до 6% от их оборота.