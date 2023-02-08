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27 минут назад

Компания Intuitive Machines перенесла место высадки на Луну к южному полюсу

Газета.Ru

Место посадки лунного аппарата компании Intuitive Machines перенесено к южному полюсу. Об этом сообщает Space News.

Intuitive Machines перенесла место высадки на Луну
Фото: Intuitive MachinesIntuitive Machines

IM-1 должна стать первой лунной миссией компании Intuitive Machines, одного из американских частных космических подрядчиков. В отличие от SpaceX, чей основной профиль это запуск полезной нагрузки с Земли, эта компания занимается разработкой технологий для дальнекосмических миссий, в первую очередь — освоения Луны.

Согласно прежним планам, IM-1 должна была быть запущена в первом квартале 2023 года, посадочный аппарат планировали посадить в Океане Бурь, расположенном на видимой стороне недалеко от экватора. Теперь же компания заявила, что место посадки переносится в кратер Малаперт А, расположенный ближе к южному полюсу (80 градусов ю.ш.). Это сделали ради поддержки пилотируемой программы NASA Artemis, в рамках которой в район южного полюса должны высадиться люди в 2025-26 годах.

Перенос был выполнен по запросу NASA, которое является заказчиком миссии и владельцем полезной нагрузки. Из-за смены места дата посадки была также перенесена на конец июня, что должно незначительно сказаться на стоимости программы (общая цена контракта оценивается в $77 млн). При этом научная задача миссии остается прежней: изучение взаимодействия факела двигателя с реголитом при снижении, отработка технологии высокоточной посадки, навигации и связи.

Подробно о планах человечества по освоению Луны и строительству лунной базы можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

Наука и техника,SpaceX,NASA,
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