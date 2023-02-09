«Небесный глаз Китая» обнаружил в космосе сотни новых пульсаров

Китайские астрономы обнаружили более 740 новых пульсаров при помощи сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope).

Стоит отметить, что после взрыва сверхновой звезды образовывается пульсар, который улавливают специальные радиотелескопы.

Наблюдение за пульсарами при помощи FAST является важной задачей. Этот телескоп также может быть использован для подтверждения существования гравитационного излучения и черных дыр, а также может помочь решить многие вопросы.

FAST неофициально называют «Небесный глаз Китая». Установлен он в карстовой впадине в провинции Гуйчжоу в январе 2020 года, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».