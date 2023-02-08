Россиянам назвали лучшее время для покупки нового iPhone

Россиянам следует рассмотреть покупку нового смартфона iPhone от Apple до конца февраля 2023 года из-за того, что гаджеты потенциально снова могут вырасти в цене с марта. Об этом рассказали техноблогеры с портала «Палач».

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«Февраль — прекрасное время для покупки новых смартфонов Apple. Сложно предсказать, что будет в марте, поэтому совершите приобретение сейчас, чтобы не жалеть в будущем», — рассказали авторы.

По мнению блогеров, также аргументом к покупке служит то, что очень много смартфонов из подборки подешевели за последние 30 дней. Например, из 14 вариантов моделей серии iPhone 14 подешевели 11 штук.

«Стартовый iPhone 14 теперь стоит 61,6 тыс. руб. — такой же прайс мы наблюдали в октябре прошлого года», — указали техноблогеры.