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56 минут назад

Техноблогеры посоветовали россиянам купить новый iPhone до конца февраля из-за роста цен

Газета.Ru

Россиянам следует рассмотреть покупку нового смартфона iPhone от Apple до конца февраля 2023 года из-за того, что гаджеты потенциально снова могут вырасти в цене с марта. Об этом рассказали техноблогеры с портала «Палач».

Россиянам назвали лучшее время для покупки нового iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Февраль — прекрасное время для покупки новых смартфонов Apple. Сложно предсказать, что будет в марте, поэтому совершите приобретение сейчас, чтобы не жалеть в будущем», — рассказали авторы.

По мнению блогеров, также аргументом к покупке служит то, что очень много смартфонов из подборки подешевели за последние 30 дней. Например, из 14 вариантов моделей серии iPhone 14 подешевели 11 штук.

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«Стартовый iPhone 14 теперь стоит 61,6 тыс. руб. — такой же прайс мы наблюдали в октябре прошлого года», — указали техноблогеры.

Также на портале заключили, что с рынка постепенно пропадают модели iPhone 13, поэтому гаджеты стоит приобрести в ближайшее время.

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