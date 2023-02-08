Российский магазин приложений RuStore завершил бета-тестирование и запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков платформ. Об этом сообщается на сайте компании VK.

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Отмечается, что на данный момент в приложении уже доступен весь необходимый функционал, в том числе совершение покупок.

Авторизоваться в маркетплейсе можно с помощью номера телефона, VK ID, Сбер ID и Яндекс ID. Сейчас приложение содержит около 5000 приложений от 3500 издателей, большая их часть является инди-разработчиками. В будущем их количество будет пополняться.

Специально для иностранных издателей интерфейс также перевели на английский язык.