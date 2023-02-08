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48 минут назад

RuStore завершил бета-тестирование

Елена Прошина

Российский магазин приложений RuStore завершил бета-тестирование и запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков платформ. Об этом сообщается на сайте компании VK.

RuStore завершил бета-тестирование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на данный момент в приложении уже доступен весь необходимый функционал, в том числе совершение покупок.

Авторизоваться в маркетплейсе можно с помощью номера телефона, VK ID, Сбер ID и Яндекс ID. Сейчас приложение содержит около 5000 приложений от 3500 издателей, большая их часть является инди-разработчиками. В будущем их количество будет пополняться.

Специально для иностранных издателей интерфейс также перевели на английский язык.

Напомним, что RuStore начали разрабатывать в конце мая 2022 года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store. Над проектом работали VK совместно с Минцифры РФ.

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