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Астрофизики получили первые данные о таинственном объекте-невидимке

Астрофизики из Международной школы перспективных исследований (SISSA) при помощи новейшей технологии исследования впервые получили данные о далекой и таинственной галактике, которая является для нас практически невидимой. Авторы этой научной работы также впервые описали основные свойства столь редкого объекта.

Получены первые данные о таинственном объекте-невидимке
© Российская Газета

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, а коротко о нем сообщается на сайте SISSA. Ученые изучили таинственный и очень далекий от нас объект. Речь идет о галактике, которая сформировалась в ранней Вселенной, всего через два миллиарда лет после Большого Взрыва. Иными словами, это одна из древнейших галактик, известных науке.

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До последнего времени о ней практически ничего не было известно, так как эта таинственная галактика оказалась невидимкой - она буквально была недоступна для наблюдений даже при помощи самых передовых инструментов. И только в рамках нового исследования астрофизикам удалось получить первые данные об этом загадочном объекте, а также впервые описать его основные свойства.

Получить необходимые сведения группе ученых удалось с помощью обзоров, проведенных с помощью интерферометра ALMA. Оказалось, что невидимка - это компактная и содержащая большое количество межзвездной пыли галактика. Приборы помогли ученым заглянуть в прошлое и зафиксировали галактику в тот период ее эволюции, когда она была еще очень молода. Исследователей поразила огромная скорость звездообразования данного объекта. Расчеты показали, что галактика-невидимка на ранней стадии своего существовании образовывала звезды примерно в 1000 раз быстрее, чем наш Млечный Путь.

"Очень далекие галактики - это настоящие кладези информации о прошлой и будущей эволюции нашей Вселенной, - говорит первый автор работы Марика Джульетти из SISSA. - Однако изучать их очень сложно, так как они очень компактны. Кроме того, из-за огромного расстояния мы получаем от них очень слабый свет. Причиной этого затемнения является массивное присутствие межзвездной пыли, которая перехватывает видимый свет от молодых звезд и затрудняет его обнаружение оптическими приборами. Поэтому излучение можно наблюдать только мощными интерферометрами".

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