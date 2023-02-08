Депрессия ускоряет биологическое старение организма

Депрессия связана с ухудшением работы митохондрий (это крошечные структуры внутри клеток, которые выполняют несколько важных задач, включая выработку энергии), а именно их ускоренным старением. Это приводит к ускоренному биологическому старению всего организма.

Команда измерила уровни белка GDF-15, вырабатываемого митохондриями, в крови около 400 людей старше 70 лет, страдающих депрессией. Этот белок тесно связан со старением и плохо функционирующими митохондриями. Чем выше уровень GDF-15 в крови, тем более повреждены митохондрии. Как оказалось, у людей с депрессией уровень этого белка был выше. Сейчас исследователи начали тестировать способы вмешательства, которые улучшают функцию митохондрий и останавливают старение у людей, в надежде, что они могут замедлить или даже обратить вспять биологическое старение.