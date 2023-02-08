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18 минут назад

Поисковик Bing теперь использует ИИ ChatGPT — первые подробности

Мария Иванова

Microsoft официально анонсировала новую версию своего поискового движка Bing: она построена на модифицированной версии той же технологии, что отвечает за работу скандально известного чат-бота ChatGPT. Помимо этого, браузер Edge также получит новые функции, расширяющие возможности программы при помощи ИИ.

Microsoft снова на коне: первые подробности о поисковике Bing с искусственным интеллектом GPT 3.5
Фото: MicrosoftMicrosoft

По словам компании, новый функционал Bing и Edge задействует усовершенствованную версию ИИ GPT 3.5 под названием Prometheus. Она якобы может похвастать повышенной мощностью и способностью отвечать на поисковые запросы актуальной информацией. Кроме того, ИИ-помощник может оставлять собственные аннотации, чтобы облегчить восприятие текста или объяснить пользователю, почему поисковик выдал именно такие результаты.

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Некоторые журналисты уже смогли проверить работоспособность новинки на практике и рассказали, как организованы новшества. Модернизированная поисковая строка Bing теперь напоминает социальные сети и обрабатывает запросы длиной до 1 000 знаков. Окно выдачи результатов дополняет отдельная колонка в правой части экрана, где ИИ в реальном времени объясняет, как именно поисковая система отыскала найденные ссылки.

Однако вместо привычной поисковой строки можно воспользоваться новой функцией «Чат»: она работает точно так же, как и стандартный бот ChatGPT или любой другой виртуальный помощник. Разница лишь в том, что модель Prometheus выдает гораздо более впечатляющие результаты. Например, Bing вполне может составить список рекомендаций для туристического визита в какой-либо город, подобрать диету или составить план для физической зарядки. ИИ изъясняется на четком, понятном языке, и всегда приводит ссылки на источники. Иногда для того, чтобы получить внятный ответ, запросы нужно немного переформулировать, однако время ожидания (на демонстрационном ноутбуке Surface) составляет всего 5-10 секунд. Prometheus также понимает контекст и распознает дополнительные вопросы в рамках одной беседы.

Браузер Edge тоже получил функцию «Чат» — она открывается нажатием на иконку в правом верхнем углу. Однако браузерная интеграция ИИ не ограничивается ответами на поисковые запросы: цифровой помощник способен сделать интернет-серфинг более комфортным и сэкономить время на менеджменте нескольких задач. Например, Bing в Edge умеет пересказывать краткое содержание документов и находить специфическую информацию на открытых страницах. Причем эта функция работала не только в рамках официальной презентации Microsoft на заранее подготовленном тексте — по словам журналистов, Bing разбирается и в других материалах.

Наконец, последняя фишка нового Edge — это помощь в составлении текстов. ИИ способен генерировать посты для социальных сетей, писать электронные письма и эссе. Он предлагает пользователю выбрать тон (забавный, профессиональный, информативный), формат и размер текста. Помощник генерирует сообщение, после чего черновик можно поправить лично и скопировать из браузера в мессенджер или другое окно. Юмор Prometheus оставляет желать лучшего, но, в остальном, его тексты действительно читаются так, словно их написал живой человек.

Наука и техника,Microsoft,
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