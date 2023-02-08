Исследование: видеоигры не влияют на интеллект школьников

Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что видеоигры не наносят вреда умственным способностям детей школьного возраста. Исследование опубликовано в Journal of Media Psychology.
В исследовании приняли участие 160 школьников в предподростковом возрасте, большинство — из семей с низким доходом. Дети в среднем играли около 2,5 часов в день, а заядлые игроки — до 4,5 часов в день.
Для оценки умственных способностей школьников ученые использовали тест CogAT. В большинстве предыдущих исследований использовались менее объективные показатели, например, оценки в школе.
Ученые не обнаружили связи между продолжительностью игр и интеллектом детей. Не повлияли и жанровые предпочтения детей. В некоторых случаях видеоигры отвлекали игроков от выполнения домашних заданий, поэтому игры могут повлиять на благополучие детей косвенно.
Не обнаружилось и пользы игр для интеллекта, несмотря на маркетинговые обещания некоторых разработчиков. Авторы работы отметили, что ранее исследования показали пользу игр для развития некоторых навыков у молодых людей. Судя по всему, эти эффекты не распространяются на детей.