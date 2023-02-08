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7 минут назад

Ученые выяснили, что видеоигры не влияют на интеллект школьников

Газета.Ru

Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что видеоигры не наносят вреда умственным способностям детей школьного возраста. Исследование опубликовано в Journal of Media Psychology.

Исследование: видеоигры не влияют на интеллект школьников
Фото: PexelsPexels

В исследовании приняли участие 160 школьников в предподростковом возрасте, большинство — из семей с низким доходом. Дети в среднем играли около 2,5 часов в день, а заядлые игроки — до 4,5 часов в день.

Для оценки умственных способностей школьников ученые использовали тест CogAT. В большинстве предыдущих исследований использовались менее объективные показатели, например, оценки в школе.

Ученые не обнаружили связи между продолжительностью игр и интеллектом детей. Не повлияли и жанровые предпочтения детей. В некоторых случаях видеоигры отвлекали игроков от выполнения домашних заданий, поэтому игры могут повлиять на благополучие детей косвенно.

Не обнаружилось и пользы игр для интеллекта, несмотря на маркетинговые обещания некоторых разработчиков. Авторы работы отметили, что ранее исследования показали пользу игр для развития некоторых навыков у молодых людей. Судя по всему, эти эффекты не распространяются на детей.

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