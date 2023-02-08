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1 час назад

Xiaomi готовится представить новый «турбосмартфон»

Газета.Ru

В базе данных IMEI был обнаружен неизвестный смартфон Xiaomi, который, по слухам, будет называться Redmi Note 12 Turbo. Об этом сообщает портал Xiaomiui.

Xiaomi готовится представить новый «турбосмартфон»
Фото: XiaomiXiaomi

По данным источника, смартфон будет представлен на китайском и глобальном ранках под названиями Redmi Note 12 Turbo и Poco X5 GT соответственно.

Согласно предыдущим утечкам, новинка будет оснащена не самым распространенным на рынке чипсетом Snapdragon 7 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и хранилища объемом 512 ГБ. Он также получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Redmi Note 12 Turbo приписывают систему из трех камер: основной датчик с разрешением 50 Мп, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп и неизвестный модуль на 2 Мп. За автономность в новинке будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Известно, что смартфон будет работать под управлением Android 13 и фирменной прошивки MIUI 14. О дате выхода Redmi и Poco пока неизвестно.

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