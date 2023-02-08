«Яндекс» обновил дизайн мобильного браузера и добавил новые функции в приложение. В частности, поиск и навигационные кнопки теперь располагаются внизу. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.
Кроме того, изменился внешний вид вкладок в браузере на iOS — они стали располагаться в формате сетки. За счёт этого их больше помещается на экране, а между открытыми вкладками пользователю удобнее перемещаться, считают в «Яндексе».
С главной страницы браузера теперь можно перейти в режим инкогнито — кнопку его включения перенесли на новую вкладку. Также на главном экране появилась стрелка «назад» — с её помощью можно вернуться к последнему открытому сайту.
Ещё «Яндекс» добавил быстрый доступ к аккаунту «Яндекс ID», где хранятся пароли и банковские карты.
На панели с иконками самых посещаемых страниц появилась кнопка, которая добавит на главный экран новые сайты. При этом можно подобрать ресурсы по разным категориям — например, развлечения или маркетплейсы. Браузер сам предложит популярные сайты, но добавить нужный можно вручную, пояснили в «Яндексе».
Ранее «Яндекс Карты» обновили главный экран мобильного приложения. К разделам «Навигатор», «Транспорт» и «Заправки» добавились «Такси» и «Самокаты».