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1 час назад

«Яндекс» обновил дизайн мобильного браузера

Sostav.ru

«Яндекс» обновил дизайн мобильного браузера и добавил новые функции в приложение. В частности, поиск и навигационные кнопки теперь располагаются внизу. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» обновил дизайн мобильного браузера
Фото: «Яндекс»«Яндекс»
«Яндекс»

Кроме того, изменился внешний вид вкладок в браузере на iOS — они стали располагаться в формате сетки. За счёт этого их больше помещается на экране, а между открытыми вкладками пользователю удобнее перемещаться, считают в «Яндексе».

«Яндекс»

С главной страницы браузера теперь можно перейти в режим инкогнито — кнопку его включения перенесли на новую вкладку. Также на главном экране появилась стрелка «назад» — с её помощью можно вернуться к последнему открытому сайту.

Ещё «Яндекс» добавил быстрый доступ к аккаунту «Яндекс ID», где хранятся пароли и банковские карты.

На панели с иконками самых посещаемых страниц появилась кнопка, которая добавит на главный экран новые сайты. При этом можно подобрать ресурсы по разным категориям — например, развлечения или маркетплейсы. Браузер сам предложит популярные сайты, но добавить нужный можно вручную, пояснили в «Яндексе».

Ранее «Яндекс Карты» обновили главный экран мобильного приложения. К разделам «Навигатор», «Транспорт» и «Заправки» добавились «Такси» и «Самокаты».

Наука и техника,Яндекс,
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