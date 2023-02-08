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10 минут назад

В России разработали сыр от пародонтита

Мария Иванова

В Российском биотехнологическом университете (Росбиотех) создали технологию приготовления высокофункционального сыра, в который добавлена куркума от пародонтита. Об этом сообщает «Газета.ру».

В России разработали сыр от пародонтита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В университете изданию рассказали, что новая технология сохраняет все полезные свойства куркумы, в том числе противовоспалительное и бактерицидное, это помогает при заболеваниях десен.

«За счет этого куркума может замедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита», - объяснила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова.

Она подчеркнула, что доказательства пользы куркумы приводятся в исследованиях многих ученых, в том числе из Сычуаньского университета и Колледжа Святого Иосифа во Флориде.

В Росбиотехе подчеркнули, что технология позволяет производить такой сыр по стоимости не дороже аналогов. В процессе производства соблюдается все требования ГОСТ. Производить сыр можно на уже действующих сыроварнях, дополнительного оборудования для этого не нужно.

Ранее британские исследователи из Cancer Research UK разработали метод лечения рака путем удаления из рациона пациентов аминокислот, содержащихся в мясе, рыбе и яйцах.

Ученые пришли к выводу, что диета с низким содержанием гидроксиаминокислоты серин, применяемая в тандеме с лекарствами, способна замедлить рост опухоли. Мутация, позволяющая опухолям продуцировать серин, обнаруживается у 30 процентов всех пациентов и часто встречается при трудноизлечимом раке кишечника и поджелудочной железы.

Наука и техника,Елена Сидорова,
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