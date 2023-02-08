В России разработали сыр от пародонтита

В Российском биотехнологическом университете (Росбиотех) создали технологию приготовления высокофункционального сыра, в который добавлена куркума от пародонтита. Об этом сообщает «Газета.ру».

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В университете изданию рассказали, что новая технология сохраняет все полезные свойства куркумы, в том числе противовоспалительное и бактерицидное, это помогает при заболеваниях десен.

«За счет этого куркума может замедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита», - объяснила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова.

Она подчеркнула, что доказательства пользы куркумы приводятся в исследованиях многих ученых, в том числе из Сычуаньского университета и Колледжа Святого Иосифа во Флориде.

В Росбиотехе подчеркнули, что технология позволяет производить такой сыр по стоимости не дороже аналогов. В процессе производства соблюдается все требования ГОСТ. Производить сыр можно на уже действующих сыроварнях, дополнительного оборудования для этого не нужно.

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