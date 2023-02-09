Microsoft заблокировала россиянам доступ к тестированию Bing

Компания Microsoft ограничила доступ пользователей из России к тестированию новой версии поисковика Bing, представленного ранее. Об этом сообщают «Известия».

7 февраля Microsoft представила новую версию поисковой систему Bing, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Чтобы получить тестовый доступ к сервису, надо встать на лист ожидания. Однако, с российских IP-адресов доступна только старая версия поисковика и встать в очередь для тестирования новой невозможно.

«Microsoft действительно не дает попробовать новую версию собственного поиска пользователям с российских IP-адресов. Однако ограничение легко обойти, используя VPN-сервисы», — подствердил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Срок ожидания тестирования, по словам экспертов, составит минимум неделю.