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1 час назад

Microsoft заблокировала россиянам доступ к тестированию нового поисковика Bing

Sostav.ruиещё 1

Компания Microsoft ограничила доступ пользователей из России к тестированию новой версии поисковика Bing, представленного ранее. Об этом сообщают «Известия».

Microsoft заблокировала россиянам доступ к тестированию Bing
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

7 февраля Microsoft представила новую версию поисковой систему Bing, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Чтобы получить тестовый доступ к сервису, надо встать на лист ожидания. Однако, с российских IP-адресов доступна только старая версия поисковика и встать в очередь для тестирования новой невозможно.

«Microsoft действительно не дает попробовать новую версию собственного поиска пользователям с российских IP-адресов. Однако ограничение легко обойти, используя VPN-сервисы», — подствердил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Срок ожидания тестирования, по словам экспертов, составит минимум неделю.

По сообщениям TechCrunch, Bing резко поднялся в рейтинге самых популярных бесплатных приложений для iPhone. По оценкам data.ai, количество новых загрузок Bing подскочило в 10 раз по всему миру.

Наука и техника,Денис Кусков,Microsoft,
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