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18 минут назад

В WhatsApp появилась новая функция

Газета.Ru

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая предоставит пользователям возможность планировать звонки в групповых чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появилась новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что благодаря нововведению пользователи смогут заранее назначить время группового созвона, что будет особенно полезно для проведения запланированных онлайн-встреч.

При создании отложенного звонка пользователи смогут указать название, дату и время встречи. Участники чата получат уведомление при создании отложенного созвона, а также, когда он начнется.

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Функция все еще находится в разработке, однако уже доступна для пользователей бета-версии WhatsApp под номером 2.23.4.4 на Android. Сроки релиза отложенных звонков на стабильных версиях мессенджера на Android, iOS и ПК не сообщаются.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в WhatsApp появилась возможность для публикации голосовых статусов.

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