В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая предоставит пользователям возможность планировать звонки в групповых чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что благодаря нововведению пользователи смогут заранее назначить время группового созвона, что будет особенно полезно для проведения запланированных онлайн-встреч.

При создании отложенного звонка пользователи смогут указать название, дату и время встречи. Участники чата получат уведомление при создании отложенного созвона, а также, когда он начнется.

Функция все еще находится в разработке, однако уже доступна для пользователей бета-версии WhatsApp под номером 2.23.4.4 на Android. Сроки релиза отложенных звонков на стабильных версиях мессенджера на Android, iOS и ПК не сообщаются.