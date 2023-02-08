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14 минут назад

Ученые записали «звуки Арктики»

InScience

Команда ученых и композиторы из саунд-арт проекта Cities and Memory записали более 100 композиций из звуков арктических и антарктических океанов. Среди «певцов» оказались тюлени Росса, тюлени-крабоеды, нарвалы, морской лед, корабли и другие животные или явления. Композиции выложены на сайте проекта.

Ученые записали «звуки Арктики»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы записать звуки, ученые прикрепили микрофоны к научным приборам, которые оставили на два года в арктических морях. В результате они получили ряд звуковых дорожек, авторами которых стали редкие животные и природные явления. Например, ученым удалось записать крики тюленя Росса, одного из наименее изученных антарктических тюленей. Эти животные обитают в воде и на труднодоступном паковом льду. Ученые зафиксировали пять звуков разной частоты от тюленей Росса.

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Также исследователям удалось «поймать» звуки тюленей-крабоедов, малых полосатиков, нарвалов и горбатых китов. Кроме того, микрофоны «услышали» обрушение шельфовых ледников и ледяное «пение», вызванное реакцией льда на повышение или понижение температуры.

Микрофоны зафиксировали и антропогенный шум, вызванный, например, поиском нефти и газа или судоходством. Ученые отмечают, что шумовое загрязнение от сейсмических взрывов при исследовании дна распространяется на огромные расстояния, и это негативно влияет на животных. С помощью проекта авторы надеются привлечь внимание к проблеме шумового загрязнения океанов.

Всего ученым удалось записать около 50 редких звуков. Затем совместно с саунд-арт проектом Cities and Memory авторы превратили эти шумы в более чем 100 музыкальных композиций.

«”Перевод” с помощью искусства вдыхает новую жизнь в наши научные данные, которые выходят за рамки традиционной публикации или аналитического документа, делая их доступными для неученых. Мы должны приложить максимальные усилия для защиты, сохранения и восстановления среды обитания нашей планеты, находящейся под угрозой исчезновения. Взаимодействие искусства и науки может помочь, повышая осведомленность и привлекая к этому внимание», — прокомментировала Ильзе ван Опзеланд из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера.

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