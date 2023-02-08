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47 минут назад

Дешёвые китайские Android-смартфоны передают слишком много данных владельца

Anti-Malware.ru

Исследователи не рекомендуют покупать Android-смартфон в Китае, поскольку на таких устройствах часто встречаются предустановленные приложения, отправляющие конфиденциальные данные на сторонние домены. Разрешения владельца девайса при этом, конечно, никто не спрашивает.

Раскрыта опасность дешевых китайских Android-смартфонов
Фото: UnsplashUnsplash

К такому выводу пришли специалисты Эдинбургского университета и Тринити-колледжа, посвятившие проблеме дешёвых китайских моделей смартфонов новое исследование. Эксперты отмечают, что утечка информации ставит пользователей мобильных устройств под угрозу отслеживания.

В частности, исследователям не понравились приложения, предустановленные на девайсы от известных китайских вендоров: OnePlus, Xiaomi и Oppo Realme. Особое внимание в отчёте уделяется информации, которую передаёт как сама ОС Android, так и системные программы.

Среди предустановленного софта можно найти код самих вендоров, а также сторонние разработки. В каждом смартфоне с китайской прошивкой установлены более 30 сторонних пакетов.

На Xiaomi Redmi Note 1, например, среди таких программ есть Baidu Input, IflyTek Input и Sogou. На OnePlus 9R и Realme Q3 Pro — Baidu Map и AMap, которые регулярно поддерживают активность в фоновом режиме. А кроме них, есть ещё различные приложения для онлайн-шопинга, видеостриминга и новостные агрегаторы.

«Смартфоны от трёх названных производителей отправляют подозрительное количество персональной информации не только самим вендорам, но и сервисам вроде Baidu», — подчёркивают эксперты.

«В ходе исследования мы установили, что передаются GPS-координаты, идентификатор пользователя в сети сотовой связи, телефонный номер, особенности использования приложений, история звонков и СМС-сообщений».

Наука и техника,Baidu,
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