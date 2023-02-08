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1 час назад

Жителей Земли предупредили о риске смертоносных "внутренних цунами"

Газета.Ru

Тающие ледники в горах могут нести большую опасность для более, чем 15 млн человек на Земле. Талая вода заполняет места, где некогда было тело ледника и образует так называемое ледниковое озеро.

Если уровень воды в таких озерах поднимется слишком высоко или она прорвет почву или лед, то озеро может обрушиться вниз настоящим цунами вместе с камнями, глыбами льда и деревьями.

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Это явление называется прорывом ледникового озера, и, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, сейчас риску «внутреннего цунами» подвержены 15 млн человек по всему миру, живущих в пределах 50 км от ледниковых озер. Более половины из них, это жители Индии, Пакистана, Перу и Китая.

Отмечается, что это первое исследование, в котором конкретно рассматривается потенциальное воздействие прорывов ледниковых озер, которое, по словам экспертов, невозможно переоценить.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок айсберга, отколовшегося от берегов Антарктиды, который был сделан российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М». Толщина льда в месте раскола составляет 150 метров.

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