Тающие ледники в горах могут нести большую опасность для более, чем 15 млн человек на Земле. Талая вода заполняет места, где некогда было тело ледника и образует так называемое ледниковое озеро.

Если уровень воды в таких озерах поднимется слишком высоко или она прорвет почву или лед, то озеро может обрушиться вниз настоящим цунами вместе с камнями, глыбами льда и деревьями.

Это явление называется прорывом ледникового озера, и, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, сейчас риску «внутреннего цунами» подвержены 15 млн человек по всему миру, живущих в пределах 50 км от ледниковых озер. Более половины из них, это жители Индии, Пакистана, Перу и Китая.

Отмечается, что это первое исследование, в котором конкретно рассматривается потенциальное воздействие прорывов ледниковых озер, которое, по словам экспертов, невозможно переоценить.