Названы способные пережить ядерную зиму страны

Ученые из Университета Отаго выяснили, что Новая Зеландия — одно из немногих островных государств, способных производить достаточно еды в условиях ядерной зимы. Исследование опубликовано в журнале Risk Analysis.

Исследователи изучили различные сценарии резкого снижения естественной освещенности при ядерной войне в Северном Полушарии, извержении супервулкана или столкновении с астероидом. Моделирование позволило ученым оценить количество калорий, которые смогли бы производить

38 островных государств в условиях недостатка солнечного света. Анализ показал, что Австралия, Исландия, Вануату, Соломоновы острова и Новая Зеландия смогут продолжать производить пищу, несмотря на сокращение солнечного света и более низкие температуры.