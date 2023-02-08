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28 минут назад

Risk Analysis: пять островных стран смогут произвести достаточно еды во время ядерной зимы

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Университета Отаго выяснили, что Новая Зеландия — одно из немногих островных государств, способных производить достаточно еды в условиях ядерной зимы. Исследование опубликовано в журнале Risk Analysis.

Названы способные пережить ядерную зиму страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи изучили различные сценарии резкого снижения естественной освещенности при ядерной войне в Северном Полушарии, извержении супервулкана или столкновении с астероидом. Моделирование позволило ученым оценить количество калорий, которые смогли бы производить

38 островных государств в условиях недостатка солнечного света. Анализ показал, что Австралия, Исландия, Вануату, Соломоновы острова и Новая Зеландия смогут продолжать производить пищу, несмотря на сокращение солнечного света и более низкие температуры.

Ученые также отметили, что зависимость от некоторых продуктов, включая топливо и машины для сельского хозяйства, может угрожать устойчивости островных государств во время ядерной зимы. Выводы ученых могут лечь в основу национального плана островных стран на случай глобальной катастрофы.

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