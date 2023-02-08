Создан работающий без аккумулятора смартфон

Южнокорейская компания Samsung научила новый смартфон Galaxy S23 Ultra работать без аккумулятора, устройство будет получать питание при подключении от розетки напрямую, чтобы минимизировать вред батарее. Об этом рассказали техноблогеры с канала NL Tech.

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По их данным, для этого вендор разработал игровую утилиту Game Booster. Именно она включает настройку Pause USB Power Delivery.

«Это позволяет обеспечить питанием чип смартфона напрямую от сетевого адаптера, без посредника в виде аккумулятора», — отметили авторы ролика.

Блогеры указали на то, что такая функция встречалась в игровых смартфонах от ASUS, таких как ROG Phone 5 и ROG Phone 6, но не во флагманских смартфонах, используемых большинством владельцев гаджетов.

В ролике NL Tech указано, что функция дает три плюса: аккумулятор будет изнашиваться медленнее, аккумулятор и процессор не будут нагреваться, а также будет сохраняться заряд аккумулятора.