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29 минут назад

Создан смартфон, работающий без аккумулятора

Газета.Ruиещё 3

Южнокорейская компания Samsung научила новый смартфон Galaxy S23 Ultra работать без аккумулятора, устройство будет получать питание при подключении от розетки напрямую, чтобы минимизировать вред батарее. Об этом рассказали техноблогеры с канала NL Tech.

Создан работающий без аккумулятора смартфон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По их данным, для этого вендор разработал игровую утилиту Game Booster. Именно она включает настройку Pause USB Power Delivery.

«Это позволяет обеспечить питанием чип смартфона напрямую от сетевого адаптера, без посредника в виде аккумулятора», — отметили авторы ролика.

Блогеры указали на то, что такая функция встречалась в игровых смартфонах от ASUS, таких как ROG Phone 5 и ROG Phone 6, но не во флагманских смартфонах, используемых большинством владельцев гаджетов.

В ролике NL Tech указано, что функция дает три плюса: аккумулятор будет изнашиваться медленнее, аккумулятор и процессор не будут нагреваться, а также будет сохраняться заряд аккумулятора.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S23 Ultra стал первым в мире Android-смартфоном с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц в популярной онлайн-игре Genshin Impact.

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