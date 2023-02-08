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1 час назад

Microsoft представил поисковик на основе искусственного интеллекта

Sostav.ruиещё 4

Microsoft презентовала новые версии поисковика Bing и браузера Edge, созданных на основе искусственного интеллекта. Их дополнили ботом Prometheus, созданным на основе языковой модели нового поколения.

Microsoft представил поисковик на основе искусственного интеллекта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поисковик сможет выполнять запросы до 1 тыс. символов и на 100 языках. Он будет выдавать готовые инструкции, а также составлять текстовые ответы на запросы пользователей. Например, поисковик сможет кратко изложить длинный финансовый отчёт, сделать основные выводы и сравнить показатели с конкурирующей компанией.

Основное нововведение — интерактивный чат-бот, который сможет задавать уточняющие вопросы по запросу. Он же поможет, например, написать пост в соцсетях.

Bing будет встроен в новые версии браузера Edge и в операционную систему Windows в качестве помощника.

Microsoft делает большую ставку на ИИ. В частности, в компании рассчитывают, что впервые за 20 лет смогут обойти Google на мировом рынке интернет-поиска. Ранее стало известно, что ради этого компания инвестировала $10 млрд в компанию OpenAI — разработчика чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT, основателем которой является Илон Маск.

Наука и техника,Илон Маск,Google,Microsoft,
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