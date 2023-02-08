Microsoft представил поисковик на основе искусственного интеллекта

Microsoft презентовала новые версии поисковика Bing и браузера Edge, созданных на основе искусственного интеллекта. Их дополнили ботом Prometheus, созданным на основе языковой модели нового поколения.

Поисковик сможет выполнять запросы до 1 тыс. символов и на 100 языках. Он будет выдавать готовые инструкции, а также составлять текстовые ответы на запросы пользователей. Например, поисковик сможет кратко изложить длинный финансовый отчёт, сделать основные выводы и сравнить показатели с конкурирующей компанией.

Основное нововведение — интерактивный чат-бот, который сможет задавать уточняющие вопросы по запросу. Он же поможет, например, написать пост в соцсетях.

Bing будет встроен в новые версии браузера Edge и в операционную систему Windows в качестве помощника.