Раскрыта связь между психическими расстройствами и богатством

Исследователи университета Хельсинки (Финляндия) изучили связь между психическими расстройствами и финансовым положением индивидуумов. Результаты своей многолетней работы они опубликовали в Journal of Epidemiology & Community Health.

Отмечается, что ученые в 1996-2017 годах наблюдали за европейцами, родившимися между 1966 и 1986 годами. В общей сложности они изучили жизненный путь свыше 1,2 млн человек.

По данным аналитиков, за 21 год у 26,1% (331 657) испытуемых врачи диагностировали психическое расстройство.

Выяснилось, что у людей, достигших 30-летнего возраста, более низкое социально-экономическое положение «неизменно было связано с более высоким риском последующего диагноза психического расстройства».

Вместе с тем к 52-м годам у 58% участников, имевших к 30-ти годам низкий уровень образования, позднее обнаруживались психические отклонения в сравнении с людьми, получившими полное среднее или высшее образование.