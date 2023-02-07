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28 минут назад

Дизайнер Дэнерт создал рендер смартфона iPhone 15 Ultra в стиле умных часов Apple

Газета.Ru

Дизайнер Йонас Дэнерт создал рендер неанонсированного смартфона iPhone 15 Ultra от Apple в стиле умных часов компании из Купертино. Свою версию внешнего вида гаджета он опубликовал в Twitter. В изображении он показал, как может выглядеть будущий флагман Apple со стороны дисплея и стороны задней части устройства. Тем не менее, вариант Дэнерта основан на его личных идеях, а не на данных инсайдеров.

Показан дизайн iPhone 15 Ultra
Фото: PhoneDesigner/TwitterPhoneDesigner/Twitter

"Я понятия не имею обо всех утечках. Это было просто упражнение, чтобы увидеть, можно ли адаптировать язык дизайна умных часов Apple Watch Ultra на смартфон", - признался художник.

В адаптации Дэнерт скопировал два главных цвета умных часов - белый и оранжевый. В его iPhone 15 Ultra появилась оранжевая кнопка действия и обрамление порта зарядки этого же цвета. Кнопки переключения громкости и блокировки получили утолщение по краям и стали чуть выше корпуса, а переключатель бесшумного режима получил ребристую поверхность. При этом дисплей получил жесткие белые края, а корпус гаджета - закругленные углы.

Ранее авторитетный инсайдер ShrimpApplePro утверждал, что модели Pro-линейки смартфонов iPhone 15 от Apple получат более тонкие рамки вокруг экрана и изогнутые края корпуса, что сделает их похожими на умные часы Apple Watch.

Наука и техника,Apple,
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