Показан дизайн iPhone 15 Ultra

Дизайнер Йонас Дэнерт создал рендер неанонсированного смартфона iPhone 15 Ultra от Apple в стиле умных часов компании из Купертино. Свою версию внешнего вида гаджета он опубликовал в Twitter. В изображении он показал, как может выглядеть будущий флагман Apple со стороны дисплея и стороны задней части устройства. Тем не менее, вариант Дэнерта основан на его личных идеях, а не на данных инсайдеров.

Фото: PhoneDesigner/Twitter PhoneDesigner/Twitter

"Я понятия не имею обо всех утечках. Это было просто упражнение, чтобы увидеть, можно ли адаптировать язык дизайна умных часов Apple Watch Ultra на смартфон", - признался художник.

В адаптации Дэнерт скопировал два главных цвета умных часов - белый и оранжевый. В его iPhone 15 Ultra появилась оранжевая кнопка действия и обрамление порта зарядки этого же цвета. Кнопки переключения громкости и блокировки получили утолщение по краям и стали чуть выше корпуса, а переключатель бесшумного режима получил ребристую поверхность. При этом дисплей получил жесткие белые края, а корпус гаджета - закругленные углы.