Во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные детектора Brand Analytics. Сейчас «ВКонтакте» завершает работы по восстановлению доступа, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — прокомментировали в компании.

Согласно данным детектора, по состоянии на 20:00 мск было зафиксировано 194 жалобы на сбой в работе соцсети. При этом 9% сообщили о неполадках в работе мобильного приложения «ВКонтакте».