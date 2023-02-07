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53 минуты назад

Во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое

Lenta.ru

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные детектора Brand Analytics. Сейчас «ВКонтакте» завершает работы по восстановлению доступа, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое
Фото: ТАССТАСС

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — прокомментировали в компании.

Согласно данным детектора, по состоянии на 20:00 мск было зафиксировано 194 жалобы на сбой в работе соцсети. При этом 9% сообщили о неполадках в работе мобильного приложения «ВКонтакте».

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