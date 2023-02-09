Представлен смартфон Realme GT Neo5 с рекордной зарядкой на 240 Вт

Компания Realme анонсировала субфлагманский смартфон GT Neo 5 с рекордной зарядкой на 240 Вт и RGB-подсветкой. Об этом сообщает портал Fonearena.

Фото: Realme Realme

Новинка получила 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Отдельно отмечается наличие частоты ШИМ-затемнения 2160 Гц, узкого «подбородка» высотой 2,31 мм и пиковой яркости до 1400 нит.

За производительность в GT Neo5 отвечает флагманский чип второй половины 2022 года Snapdragon 8+ Gen 1. Пользователям также будет доступен выбор объема оперативной памяти до 16 ГБ и встроенного хранилища до 1 ТБ.

Смартфон оснащен основной 50-мегапиксельной камерой Sony IMX890 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольным датчиком с разрешением 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Спереди установлена камера на 16 Мп.

В продажу Realme GT Neo5 поступит в двух модификациях — с аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 150 Вт, а также версия с батареей на 4600 мАч и зарядкой на 240 Вт, способной восполнить заряд за 8 минут.

Из прочих особенностей выделяют прозрачную заднюю крышку, за которой видны некоторые компоненты устройства, наличие настраиваемой RGB-подсветки, в которой доступно 25 цветов.

Realme GT Neo5 поступит в продажу в Китае по цене от 2,5 тыс. юаней (около 26,3 тыс. руб.). По слухам, на мировом рынке новинка будет представлена в качестве представителя флагманской серии Realme GT3. О доступности этого устройства в России пока не сообщается.