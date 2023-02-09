Пользователи нескольких стран сообщают о сбое в работе YouTube

В работе видеохостинга YouTube наблюдаются проблемы в нескольких странах. Об этом сообщается на портале downdetector.com, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Уточняется, что большинство жалоб приходит из США, Канады, Великобритании, Испании, Франции и Мексики, однако рост количества жалоб на работу видеохостинга наблюдается и во многих других странах. Пользователи отмечают, что неполадки имеются в работе приложения и сайта. 7 февраля пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщали о массовых сбоях в работе интернет-платформы, следует из данных сервиса по отслеживанию неполадок популярных интернет-ресурсов Brand Analytics.