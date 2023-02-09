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57 минут назад

Пользователи нескольких стран сообщают о сбое в работе YouTube

Газета.Ruиещё 8

В работе видеохостинга YouTube наблюдаются проблемы в нескольких странах. Об этом сообщается на портале downdetector.com, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи нескольких стран сообщают о сбое в работе YouTube
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Уточняется, что большинство жалоб приходит из США, Канады, Великобритании, Испании, Франции и Мексики, однако рост количества жалоб на работу видеохостинга наблюдается и во многих других странах. Пользователи отмечают, что неполадки имеются в работе приложения и сайта. 7 февраля пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщали о массовых сбоях в работе интернет-платформы, следует из данных сервиса по отслеживанию неполадок популярных интернет-ресурсов Brand Analytics.

Отмечалось, ни сайт, ни приложение не загружаются. Через несколько часов агентству РИА Новости заявляли в компании, что социальная сеть вновь работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей. Ранее поступали сообщения от пользователей о сбоях в работе сервисов компании "Яндекс". В частности, люди не могли войти в приложения "Яндекс.Музыка", "Кинопоиск", "Дзен" и "Карты", а также в поисковик.

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