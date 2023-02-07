В Крыму может однажды произойти столь же сильное землетрясение, как и в Турции, рассказал главный научный сотрудник ИТПЗиМГ РАН Александр Горшков. Он добавил, что полуостров входит в тот же сейсмический пояс, пишет РИА «Новости».

Горшков уточнил, что полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс. Соответственно, уточнил ученый, повторение катастрофы в Крыму теоретически возможно.

В МГУ ранее сообщили, что очаг землетрясения находится на значительном расстоянии от Крыма. Вместе с тем, исследователи физфака МГУ не исключили вероятность толков на полуострове.