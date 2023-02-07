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22 минуты назад

Ученый предупредил об опасности землетрясения в Крыму

Елена Прошина

В Крыму может однажды произойти столь же сильное землетрясение, как и в Турции, рассказал главный научный сотрудник ИТПЗиМГ РАН Александр Горшков. Он добавил, что полуостров входит в тот же сейсмический пояс, пишет РИА «Новости».

Горшков уточнил, что полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс. Соответственно, уточнил ученый, повторение катастрофы в Крыму теоретически возможно.

В МГУ ранее сообщили, что очаг землетрясения находится на значительном расстоянии от Крыма. Вместе с тем, исследователи физфака МГУ не исключили вероятность толков на полуострове.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. В результате природной катастрофы погибли, по предварительным данным, свыше 3,5 тыс. человек. Кроме того, катаклизм затронул Сирию, Египет, Грузию и другие страны.

Наука и техника,Видео,Александр Горшков,РАН,МГУ,
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