В Крыму может однажды произойти столь же сильное землетрясение, как и в Турции, рассказал главный научный сотрудник ИТПЗиМГ РАН Александр Горшков. Он добавил, что полуостров входит в тот же сейсмический пояс, пишет РИА «Новости».
Горшков уточнил, что полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс. Соответственно, уточнил ученый, повторение катастрофы в Крыму теоретически возможно.
В МГУ ранее сообщили, что очаг землетрясения находится на значительном расстоянии от Крыма. Вместе с тем, исследователи физфака МГУ не исключили вероятность толков на полуострове.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. В результате природной катастрофы погибли, по предварительным данным, свыше 3,5 тыс. человек. Кроме того, катаклизм затронул Сирию, Египет, Грузию и другие страны.