Ядро Земли остановилось: что это значит и чем грозит

Согласно новому исследованию ученых из Пекинского университета, внутреннее ядро Земли могло приостановить свое вращение — причем возобновится оно уже в противоположном направлении. Результаты научной работы показывают, что центр Земли останавливается и меняет направление циклично, раз в 60-70 лет. Эта теория способна объяснить несколько сложных вопросов о геологических и климатических феноменах, которые происходят со схожей периодичностью.

Фото: NASA NASA

Сотрудники Пекинского университета И Ян и Сяодун Сун изучили информацию о траектории сейсмических волн повторяющихся землетрясений за последние 60 лет. В результате обнаружилось, что в 2009-2020 годы вращение внутреннего ядра планеты остановилось и, возможно, изменило направление. Эти наблюдения совпадают с изменениями магнитного поля Земли и продолжительностью суток, что подтверждает глубокое взаимодействие между слоями планеты. Тем не менее, ученые считают, что этот феномен — абсолютно нормальное явление, не представляющее угрозы для жизни на Земле.

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Внутреннее ядро Земли — это твердая металлическая сфера, чьи размеры составляют 2/3 от габаритов Луны. Оно способно вращаться на разных скоростях и в разных направлениях независимо от самой планеты, поскольку твердое внутреннее ядро окружено жидкой оболочкой — т.н. внешним ядром. Правда, пока ученые не могут сказать наверняка, с какой скоростью оно вращается и как она меняется со временем. Ядро находится на глубине почти в 5 000 метров под землей и нагревается до температур, сравнимых с поверхностью Солнца — такой объект тяжело изучить во всех подробностях.