Обнаружена далекая галактика, похожая на Млечный Путь

Международная команда астрономов обнаружила галактику, которая существовала в ранней Вселенной и по своему эволюционному пути очень напоминала наш Млечный Путь также на ранней стадии его существования.

Фото: rg.ru rg.ru

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, а краткий отчет о нем можно найти на Phys.org. Открытая учеными галактика получила название "Спарклер". Она встроена в систему шаровых скоплений и галактик-спутников и, вероятно, поглощает их по мере своего роста.

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Тем самым далекая от нас во всех отношениях галактика напомнила исследователям наш собственный Млечный Путь. Ведь наша галактика прошла подобную историю своего формирования. Обнаружить "Спарклер" удалось при помощи данных космического телескопа Джеймса Уэбба, одних из первых, переданных этим аппаратом на Землю.

Свое название галактика получила в честь двух десятков вращающихся вокруг нее шаровых скоплений. Последние представляют собой плотные скопления звезд, которых насчитывается порядка одного миллиона. Для сравнения, Млечный Путь в настоящее время содержит около 200 шаровых скоплений.

Возраст далекой галактики ученые определили примерно в девять миллиардов лет. Это означает, что она начала формироваться примерно через четыре миллиарда лет после Большого взрыва. Ученые уже изучили шаровые скопления, определив не только возраст их звезд, но и металличность таких объектов. Выяснилось, что по содержанию металлов они так же богаты, как и шаровые скопления Млечного Пути. Исключение составили лишь несколько звездных скоплений. Они оказались моложе своих соседей. Кроме того, они бедны на металлы. Ученые считают, что эти скопления связаны с галактикой-спутником, которую "Спарклер" постепенно поглощает. Точно так же это делал Млечный Путь в далеком прошлом.

Астрономы отмечают, что масса "Спарклера" составляет всего лишь три процента массы Млечного Пути. Однако они напоминают и о том, что мы получили возможность увидеть далекую галактику такой, какой она была именно девять миллиардов лет назад. Вероятно, она выросла за прошедшее время и вполне моггла дорасти до размеров Млечного Пути. К сожалению, пока у исследователей нет возможности увидеть "Спарклер" в современной Вселенной.