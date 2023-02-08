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19 минут назад

Как установить новые обои в "Сбербанк Онлайн" - "С высоты полета"

Мария Иванова

В мобильном приложении «Сбера» появился новый набор заставок c живописными видами России, снятыми с высоты птичьего полета. Это совместный проект банка и Русского географического общества, которое проводит ежегодный фотоконкурс «Самая красивая страна».

Как установить новые обои в "Сбербанк Онлайн" - "С высоты полета"
Фото: Даниил СилантьевДаниил Силантьев

В набор под названием «С высоты полета» вошли фотографии труднодоступных, но красивых уголков России, снятых при помощи беспилотных дронов. Среди них есть виды уральской тайги, заледеневшей реки Лены и озера в подмосковной Балашихе, которое похоже на большое сердце. Сейчас пользователям доступны зимние фотографии, но, по словам директора «СберБанк Онлайн» Ксении Бариновой, коллекция будет пополняться со сменой времени года. Ниже мы расскажем, как включить новые заставки в приложении.

  • Откройте мобильное приложение «Сбера».
  • Нажмите на значок трех точек в правом верхнем углу экрана.
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  • Перейдите на вкладку «Все настройки».
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  • Затем откройте меню «Заставки на входе».
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  • Найдите набор «С высоты полета» и нажмите «Установить».
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Наука и техника,Ксения Баринова,Русское географическое общество,Сбербанк России,
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