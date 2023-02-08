Как установить новые обои в "Сбербанк Онлайн" - "С высоты полета"

В набор под названием «С высоты полета» вошли фотографии труднодоступных, но красивых уголков России, снятых при помощи беспилотных дронов. Среди них есть виды уральской тайги, заледеневшей реки Лены и озера в подмосковной Балашихе, которое похоже на большое сердце. Сейчас пользователям доступны зимние фотографии, но, по словам директора «СберБанк Онлайн» Ксении Бариновой, коллекция будет пополняться со сменой времени года. Ниже мы расскажем, как включить новые заставки в приложении.