В Tinder ввели режим инкогнито

«В настоящее время алгоритм Tinder отображает ваш профиль в рекомендациях других участников, независимо от того, проводите ли вы по ним вправо или влево. Режим инкогнито, с другой стороны, скроет ваш профиль от других пользователей, если вы не проявили интерес к ним», — пояснил пресс-секретарь сервиса.