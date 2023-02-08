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27 минут назад

В Tinder появился новый режим

Газета.Ruиещё 2

Разработчики приложения для знакомств Tinder ввели режим инкогнито, который позволит скрывать свой профиль и действия в сервисе для определенных пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.

В Tinder ввели режим инкогнито
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель Tinder отметил, что режим также можно использовать для просмотра анкет, не отображаясь в ленте рекомендаций этих пользователей.

«В настоящее время алгоритм Tinder отображает ваш профиль в рекомендациях других участников, независимо от того, проводите ли вы по ним вправо или влево. Режим инкогнито, с другой стороны, скроет ваш профиль от других пользователей, если вы не проявили интерес к ним», — пояснил пресс-секретарь сервиса.

Однако новый режим просмотра анкет доступен только для пользователей с платным доступом, то есть подписчикам Tinder Plus, Gold или Platinum. Для бесплатных пользователей можно лишь скрыть свой профиль, чтобы не отображаться ни для кого в приложении.

Ранее сообщалось, что пользователи Tinder стали использовать нейросеть ChatGPT для составления приветственных сообщений, основанных на интересах потенциальной возлюбленной.

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