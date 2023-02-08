В Tinder ввели режим инкогнито

Разработчики приложения для знакомств Tinder ввели режим инкогнито, который позволит скрывать свой профиль и действия в сервисе для определенных пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.
Представитель Tinder отметил, что режим также можно использовать для просмотра анкет, не отображаясь в ленте рекомендаций этих пользователей.
«В настоящее время алгоритм Tinder отображает ваш профиль в рекомендациях других участников, независимо от того, проводите ли вы по ним вправо или влево. Режим инкогнито, с другой стороны, скроет ваш профиль от других пользователей, если вы не проявили интерес к ним», — пояснил пресс-секретарь сервиса.
Однако новый режим просмотра анкет доступен только для пользователей с платным доступом, то есть подписчикам Tinder Plus, Gold или Platinum. Для бесплатных пользователей можно лишь скрыть свой профиль, чтобы не отображаться ни для кого в приложении.
Ранее сообщалось, что пользователи Tinder стали использовать нейросеть ChatGPT для составления приветственных сообщений, основанных на интересах потенциальной возлюбленной.