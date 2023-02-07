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12 минут назад

В WhatsApp появились новые функции

Газета.Ru

Команда разработчиков WhatsApp объявила о добавлении в популярный мессенджер новых функций. Об этом сообщает издание MacRumors.

В WhatsApp появились новые функции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В первую очередь компания представила селектор приватной аудитории. Благодаря этой функции пользователи смогут настраивать категории аудитории, для которой будет доступен просмотр статусов.

Другой новой опцией стали голосовые статусы. Теперь поклонники WhatsApp смогут добавлять в статусы не только тексты, изображения и видео, но и голосовые записи длительностью до 30 секунд. Новая функция предназначена для якобы более яркого выражения чувств и эмоций.

В свою очередь у аудитории статусов появилось больше возможностей для фидбека. Теперь пользователи могут поставить просмотренному статусу одну из восьми строго заданных реакций, в список которых входят влюбленный, удивленный, плачущий и другие смайлики.

Интерфейс списка контактов также изменился. Теперь после добавления нового статуса вокруг иконки человека в списке собеседников будет появляться некое кольцо оповещения.

Наконец, небольшой апдейт получили диалоговые окна – в них добавили функции предпросмотра ссылок. С ее помощью люди смогут знакомиться с содержимым ссылок из сообщений, не открывая их в браузере.

Все перечисленные опции вошли в последнюю версию WhatsApp, которая уже начала распространяться. Разработчики заявили, что весь мир апдейт охватит в течение нескольких ближайших недель.

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